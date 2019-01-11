Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:12 2019-01-11T20:12:43+03:00

В прошлом году в олимпиаде участвовали 613 старшеклассников Фото: Роман ЗЛОБИН

Интеллектуальные состязания будут проходить в четыре этапа до 25 февраля

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В Тверской области сегодня, 11 января начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Интеллектуальные состязания будут идти на базе Тверского госуниверситета.

Всероссийская олимпиада проходит каждый год с целью выявления и развития у ребят творческих способностей или интереса к научно-исследовательской деятельности.

Во время регионального этапа школьники смогут показать свои знания и способности. Участвовать в олимпиаде будут учащиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что олимпиада проводится по 24 предметам. Состязания будут проходить в четыре этапа до 25 февраля: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

В прошлом году в олимпиаде участвовали 613 старшеклассников из 43 муниципальных образований Тверской области.