Ассоциацию выпускников Тверского госуниверситета создают в Твери

СЕГОДНЯ 19:26 2019-01-11T19:28:08+03:00

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В конце прошлого года состоялась учредительная конференция Ассоциации выпускников Тверского государственного университета, где и было принято решение о создании Ассоциации, одобрен её устав и избран совет.

- В соответствии с уставом членом Ассоциации может стать любой выпускник ТвГУ-КГУ-КГПИ, - сообщает Тверской государственный университет. - Для этого нужно заполнить анкету-заявление и выслать ее на официальный адрес электронной почты Ассоциации.

С подробностями можно ознакомиться на сайте Тверского госуниверситета.