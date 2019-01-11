Презентация книги "Сын весталки" питерского автора Ольги Джарман пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:54 2019-01-11T18:57:38+03:00

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20 декабря в Горнице библиотеки имени Горького Твери пройдет открытый Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".

На встрече состоится презентация книги "Сын весталки", открывающей цикл "Врач из Вифинии", посвященный жизни и приключениям Кесария и Каллиста. Автор Ольга Джарман – историк медицины, что делает книгу еще более увлекательной.

Ведущий встречи - протоиерей Александр Шабанов.

Кратко о сюжете.

Какие перспективы открываются перед молодым врачом Каллистом, потомком бога Асклепия, прошедшим обучение в Гиппократовой врачебной школе на острове Кос и возвратившимся в родную Никомедию? Оказывается, никаких – его дядя сослан, сам он в опале. Только врач Кесарий, христианин, поддерживает его. Между ними завязывается крепкая дружба. Они спорят о Гиппократе, Асклепиаде, Аретее и Галене, лечат и христиан, и язычников. Впрочем, Кесарий – позор для седин отца-епископа и горький повод для увещеваний брата, Григория Богослова. Тем временем на престол вступает император-язычник Юлиан. Недруги путем интриг хотят уничтожить Кесария, но его, тяжело заболевшего, лишенного всех средств к существованию, укрывает христианская дева, диаконисса Леэна. История детства Леэны, обрученной с врачом Пантолеоном, становится отдельной повестью внутри произведения. Это история о настоящей дружбе, преодолевающей смерть.

Об авторе.

Ольга Джарман (авторский псевдоним – Ольга Шульчева-Джарман). Она родилась в 1975 году в Санкт-Петербурге, закончила Педиатрический институт, кандидат медицинских наук, практикующий врач, работающий в противотуберкулезном диспансере и старший преподаватель истории медицины в Санкт-Петербургском Педиатрическом Университете. Ольга Джарман – автор около 40 научных статей, соавтор хрестоматии художественной литературы «Дети и медицина», а также множества публицистических статей, в том числе и на Правмире.

В свободное время пишет прозу. Член Санкт-Петербургского научного общества историков медицины.

Адрес: Тверской проспект, 5.

Начало встречи в 12.00.

Вход свободный.