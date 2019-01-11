2019-01-11T18:57:38+03:00
Звезды

Презентация книги "Сын весталки" питерского автора Ольги Джарман пройдет в Твери

Встреча откроет цикл "Врач из Вифинии", посвященный жизни и приключениям Кесария и Каллиста
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Это книга представляет собой историю о настоящей дружбе, преодолевающей смертьЭто книга представляет собой историю о настоящей дружбе, преодолевающей смерть
Изменить размер текста:

20 декабря в Горнице библиотеки имени Горького Твери пройдет открытый Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения".

На встрече состоится презентация книги "Сын весталки", открывающей цикл "Врач из Вифинии", посвященный жизни и приключениям Кесария и Каллиста. Автор Ольга Джарман – историк медицины, что делает книгу еще более увлекательной.

Ведущий встречи - протоиерей Александр Шабанов.

Кратко о сюжете.

Какие перспективы открываются перед молодым врачом Каллистом, потомком бога Асклепия, прошедшим обучение в Гиппократовой врачебной школе на острове Кос и возвратившимся в родную Никомедию? Оказывается, никаких – его дядя сослан, сам он в опале. Только врач Кесарий, христианин, поддерживает его. Между ними завязывается крепкая дружба. Они спорят о Гиппократе, Асклепиаде, Аретее и Галене, лечат и христиан, и язычников. Впрочем, Кесарий – позор для седин отца-епископа и горький повод для увещеваний брата, Григория Богослова. Тем временем на престол вступает император-язычник Юлиан. Недруги путем интриг хотят уничтожить Кесария, но его, тяжело заболевшего, лишенного всех средств к существованию, укрывает христианская дева, диаконисса Леэна. История детства Леэны, обрученной с врачом Пантолеоном, становится отдельной повестью внутри произведения. Это история о настоящей дружбе, преодолевающей смерть.

Об авторе.

Ольга Джарман (авторский псевдоним – Ольга Шульчева-Джарман). Она родилась в 1975 году в Санкт-Петербурге, закончила Педиатрический институт, кандидат медицинских наук, практикующий врач, работающий в противотуберкулезном диспансере и старший преподаватель истории медицины в Санкт-Петербургском Педиатрическом Университете. Ольга Джарман – автор около 40 научных статей, соавтор хрестоматии художественной литературы «Дети и медицина», а также множества публицистических статей, в том числе и на Правмире.

В свободное время пишет прозу. Член Санкт-Петербургского научного общества историков медицины.

Адрес: Тверской проспект, 5.

Начало встречи в 12.00.

Вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дороги во всех районах отремонтируют в этом году в Твери
Горячая линия по вопросам такси и каршеринга продолжает работу в Тверской области
В деле "черных риэлторов" из Тверской области был выявлен новый эпизод
Жительница Тверской области заплатит штраф за продажу опасного алкоголя
Малознакомый пьяный мужчина лишил жительницу Тверской области денег и ценных вещей
В Тверской области составят карту опасных участков дорог
52-летний мужчина вскрыл чужой дом в Тверской области и похитил электроинструменты
Налог на землю под гаражные кооперативы вырос в пять раз в Твери
Пассажир вылетел на дорогу через дверь багажник после столкновения на трассе М-10 в Тверской области
Новые пешеходные светофоры в Твери слепят водителей
В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир
Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери
Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области
Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери