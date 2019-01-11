Дороги во всех районах отремонтируют в этом году в Твери

СЕГОДНЯ 18:49 2019-01-11T19:00:26+03:00

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В 2019 году ремонт улиц предусмотрен во всех районах города. В частности, предполагается капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе, ремонт проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и другие объекты. По информации Правительства Тверской области, в программу также включены ремонты дворовых территорий, реконструкция грунтовых дорог.

Дорожные работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и регионального закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания «Город воинской славы».

Объём дорожного фонда Тверской области в 2019 году составит более 10 млрд рублей.

- Порядка 4 млрд рублей предполагается направить на капремонт и ремонт дорог, более 250 млн рублей – на строительство новых и реконструкцию существующих трасс, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.