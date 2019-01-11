2019-01-11T18:29:16+03:00
Общество

Горячая линия по вопросам такси и каршеринга продолжает работу в Тверской области

Консультации по телефону ведёт региональное Управление Роспотребнадзора
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Консультирование продлится до 15 январяКонсультирование продлится до 15 январяФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) продлится до 15 января.

С вопросами по данной тематике следует звонить на номер (4822) 32-35-98. Работает линия ежедневно с 09-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней.

- Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: улица Дарвина, дом 13, а также в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области, - напоминает региональное Управление Роспотребнадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Презентация книги "Сын весталки" питерского автора Ольги Джарман пройдет в Твери
Дороги во всех районах отремонтируют в этом году в Твери
В деле "черных риэлторов" из Тверской области был выявлен новый эпизод
Жительница Тверской области заплатит штраф за продажу опасного алкоголя
Малознакомый пьяный мужчина лишил жительницу Тверской области денег и ценных вещей
В Тверской области составят карту опасных участков дорог
52-летний мужчина вскрыл чужой дом в Тверской области и похитил электроинструменты
Налог на землю под гаражные кооперативы вырос в пять раз в Твери
Пассажир вылетел на дорогу через дверь багажник после столкновения на трассе М-10 в Тверской области
Новые пешеходные светофоры в Твери слепят водителей
В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир
Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери
Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области
Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери