Горячая линия по вопросам такси и каршеринга продолжает работу в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-11T18:29:16+03:00

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Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) продлится до 15 января.

С вопросами по данной тематике следует звонить на номер (4822) 32-35-98. Работает линия ежедневно с 09-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней.

- Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: улица Дарвина, дом 13, а также в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области, - напоминает региональное Управление Роспотребнадзора.