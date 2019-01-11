2019-01-11T18:02:09+03:00
Происшествия

В деле "черных риэлторов" из Тверской области был выявлен новый эпизод

Группировка убивала одиноких граждан из-за квартир
Виктория ЖУКОВА
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Член банды показывает, как привез на берег озера мужчину Фото: Следственный комитет РоссииЧлен банды показывает, как привез на берег озера мужчину Фото: Следственный комитет России
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Следователи СУ СК РФ по Тверской области продолжают расследование уголовного дела в отношении банды «черных риелторов». Правоохранителям удалось установить еще один эпизод преступной деятельности, совершенный участниками группировки.

Весной 2016 года подозреваемые узнали, что у одного из потерпевших на банковских счетах есть крупная сумму денег. Участник банды тайно похитил у него банковские карты и передал их сообщникам. После этого злоумышленники смогли снять со счета потерпевшего 386 тысяч рублей. Участие в организации этого преступления принимали три человека из группировки и два лица, не входящие в состав банды.

Мужчина, у которого подозреваемые похитили деньги, был убит на территории кладбища в деревни Кошелево в июле 2016 года организатором и участником преступного сообщества.

- Участники организованного преступного сообщества ранее задержаны, в отношении них и иных лиц избраны меры пресечения, в тот числе в виде заключения под стражу. Следствием продолжается проведение мероприятий по установлению иных фактов хищения денежных средств потерпевших и других преступных действий фигурантов уголовного дела, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, в банду входило 16 жителей Московской и Тверской областей. Им инкриминируется создание преступного сообщества, совершение девяти убийств, пяти эпизодов мошенничества, а также вовлечение в группировку других граждан.

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