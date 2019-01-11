Жительница Тверской области заплатит штраф за продажу опасного алкоголя
Самогон она варила у себя дома
Торговала опасным зельем женщина у себя домаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Бежецком городском суде Тверской области назначили наказание женщине, которая продавала спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности для жизни и здоровья.
С поличным жительницу Бежецка поймали в сентябре 2017 года. Торговала опасным алкоголем она прямо у себя дома.
В пресс-службе суда сообщили, что женщина признала свою вину и подала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил женщине штраф. В течение полугода она должна направить в доход государства 30 тысяч рублей.