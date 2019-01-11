2019-01-11T16:43:24+03:00
Происшествия

Малознакомый пьяный мужчина лишил жительницу Тверской области денег и ценных вещей

Преступление стало итогом застолья
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Нелидово Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. К местным полицейским с заявлением о пропаже личных вещей обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что её лишили мобильного телефона, аудиоколонки и золотых украшений. Общий ущерб она оценила в 28 тысяч рублей.

Приехавшие на место происшествия силовики выяснили, что в день преступления женщина распивала алкоголь в квартире знакомого вместе с малознакомым мужчина.

Когда потерпевшая проснулась, злоумышленник украл её вещи. Через некоторое время силовики задержали подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Нелидово. Мужчина признался в преступлении и вернул похищенное владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье по "Кража". Если вина подозреваемого будет доказана в судебном порядке, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

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