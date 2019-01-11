В Тверской области составят карту опасных участков дорог

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-11T16:29:27+03:00

Теперь при проведении ремонтных работ на дорожных объектах ключевое внимание должно быть уделено созданию инфраструктуры для обеспечения безопасности движения Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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С 2019 года в Тверской области начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 11 января губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором была рассмотрена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на текущий год.

Теперь при проведении ремонтных работ на дорожных объектах ключевое внимание должно быть уделено созданию инфраструктуры для обеспечения безопасности движения. Например, установка дорожных знаков, барьерных ограждений, остановочных павильонов и нанесение разметки термопластиком.

В областном правительстве уточнили, что Игорь Руденя поручил проанализировать региональные и межмуниципальные дороги с точки зрения концентрации аварий. Карту аварийных участков необходимо предоставить уже в конце следующей недели.

В 2019 году объем дорожного фонда Тверской области составит более 10 млрд рублей - это на 30% больше, чем было в 2018 году. Свыше четырех млрд рублей планируется направить на ремонт дорог, а более 250 млн рублей – на строительство новых и реконструкцию существующих трасс.

Согласно нацпроекту в программу на этот год предполагается включить участки на значимых направлениях, в частности, по 25 км дорог «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Красномайский – Фирово», более 28 км дороги «Осташков – Селижарово – Ржев».

Также в программу могут попасть участки дорог «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское», «Тверь – Тургиново», «Дубна – Кимры – Горицы», «Рамешки – Максатиха», «Москва-Рига – Андреаполь – Пено – Хитино», «Сандово – Молоково – Хабоцкое» и другие направления.