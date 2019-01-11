52-летний мужчина вскрыл чужой дом в Тверской области и похитил электроинструменты

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-11T15:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области к сотрудникам полиции обратился 48-летний житель деревни Вараксино Конаковского района. В его дом проникли воры и похитили электроинструменты на общую сумму 26 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник смог отжать входную дверь. Стражи правопорядка провели опрос соседей и возможных очевидцев произошедшего, также были наметили пути отхода предполагаемого преступника, а на месте эксперты изъяли следы и улики.

По подозрению в краже был задержан 52-летний житель Калининского района.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что по данным оперативников, мужчина причастен не менее чем к четырем эпизодам аналогичных краж. Фигурант был задержан и сознался в содеянном.

Мужчина рассказал, что похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В его отношении возбуждено уголовное дело.