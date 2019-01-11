Налог на землю под гаражные кооперативы вырос в пять раз в Твери

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-11T15:08:45+03:00

Хотя планировалось поднять ставку только на 0,1%

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В Тверской области с 1 января изменилась ставка налога на земли гаражных кооперативов. Владельцам теперь предлагают платить за свою собственность в пять раз больше.

Ранее ставка налога для гаражных кооперативов составляла 0,3%. О повышении тарифа заговорили еще в середине ноября на заседании Тверской городской Думы. Правда первоначально планировалось поднять ставку до 0,4%.

С наступившего года гаражи были исключены из отдельного перечня участков, для которых действовали определенные послабления. Поэтому земельный налог на гаражные кооперативы будет начисляться на общих условиях – по ставке 1,5%.

Стоит отметить, что повышение налоговой ставки может отразиться на стоимости аренды гаража для автовладельцев. Вследствие этого острым вопросом станет проблема парковки.

Напомним, что также с 1 января 2019 года выросли тарифы на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки в Твери.