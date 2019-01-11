2019-01-11T14:25:57+03:00
Происшествия

Пассажир вылетел на дорогу через дверь багажник после столкновения на трассе М-10 в Тверской области

Водитель “Infiniti” пошел на рискованный обгон
Виктория ЖУКОВА
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Иномарку смяло со всех сторон Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. ТверьИномарку смяло со всех сторон Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь
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В Тверской области столкнулись фура и кроссовер “Infiniti”. Авария произошла днем 11 января на трассе М-10 недалеко от деревни Старое Мелково.

Медики в своей группе в соцсети рассказали, что кроссовер при обгоне превысил скорость и врезался в грузовик. От удара иномарку отбросило в мачту электроосвещения.

В результате аварии пострадал пассажир иномарки. Он ехал на заднем сидении и не был пристиг ремнем безопасности. После столкновения пассажир вылетел через дверь багажника на проезжую часть. На “скорой” его доставили в больницу скорой медицинской помощи Твери.

Автомобиль врезался в грузовик и отскочил в столб Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь

Автомобиль врезался в грузовик и отскочил в столб Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь

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