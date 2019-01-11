Новые пешеходные светофоры в Твери слепят водителей

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-11T14:12:06+03:00

Раньше на такие светофоры ставили обычные желтые светодиоды Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Твери установили 15 пешеходных светофоров типа «Т.7». Это модели нового образца, которые состоят из знака «Пешеходный переход» с четырьмя ярко-белыми светодиодами по углам и мигающим желтым огоньком сверху.

На их установку было выделено более 1,5 млн рублей.

В настоящее время установка новых светофоров завершилась на большей части пешеходных переходов, некоторые из них уже подключили. Однако водители остались недовольны. Они считают, что яркие огни на новых светофорах слепят.

Стоит отметить, что ярко-белые сигналы светофора любой автомобилист заметит издалека. Только свет от них в темное время суток мешает разглядеть пешеходов, одетых в черную одежду. Например, на Спортивном переулке водители стали притормаживать перед «зеброй», даже если нет пешеходов, на всякий случай.

Дороги в Твери стремятся сделать безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. Например, некоторые оживленные перекрестки «получили» дополнительные секции для поворотов, а опасные пешеходные переходы оснастили светофорами «с кнопкой» для пешеходов.