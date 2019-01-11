В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-11T13:10:40+03:00

Водителя осудили на два с половиной года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Тверской области Кимрская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жителя областного центра, по вине которого произошла авария со смертельным исходом.

10 июля 2017 года обвиняемый проигнорировал запрет на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и сел за руль ВАЗа-21124. Вместе с пассажиром, который не пристегнулся ремнем безопасности, водитель поехал в темное время суток по автодороге «Дубна-Кимры-Горицы».

Водитель разогнался до 120 км/час и смог обеспечить контроль над движением транспортного средства. Он выехал на встречную полосу для обгона и врезался в иномарку. От удара отечественную легковушку отбросило в дорожный знак и в кювет, там автомобиль перевернулся.

Пассажир автомобиля ВАЗ-21124 от полученных травм впоследствии скончался.

В областной прокуратуре сообщили, что суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии поселении.