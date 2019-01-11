2019-01-11T12:31:06+03:00
Происшествия

Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери

Владельцу магазина грозит лишение свободы
Виктория ЖУКОВА
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Вся продукция была изъята Фото: УМВД России по Тверской областиВся продукция была изъята Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери полицейские обнаружили факт реализации контрафактной продукции. В магазине продавали обувь и одежду, маркированную известными товарными знаками.

Стражи правопорядка установили, что вся продукция реализовывалась без соответствующих документов, которые подтвердили бы подлинность торгового знака. Всего было изъято из продажи порядка 100 единиц поддельного товара на сумму более 180 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о «Незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». За это ему грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

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