Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-11T12:15:15+03:00

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В Тверской области прокуратура Торжокского района помогла пенсионерке вернуть деньги за ненужное устройство.

Проверка показала, что пожилую женщину ввели в заблуждение относительно потребительских свойств покупаемого устройства «ГазСигнал». Продавец обманул пенсионерку, сказав, что работает в газовой службе. Также он заявил, что в действующее законодательство вносятся изменения, согласно которым всем необходимо установить приборы, позволяющие выявить утечку газа.

Слова продавца - ложные и не соответствуют нормам действующего законодательства.

В областной прокуратуре сообщили, что было направлено исковое заявление о принятии отказа от исполнения договора купли-продажи устройства «ГазСигнал» и взыскании денежных средств. В ходе судебного разбирательства между сторонами заключено мировое соглашение, денежные средства выплачены в зале судебного заседания.