Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
В Тверской области прокуратура Торжокского района помогла пенсионерке вернуть деньги за ненужное устройство.
Проверка показала, что пожилую женщину ввели в заблуждение относительно потребительских свойств покупаемого устройства «ГазСигнал». Продавец обманул пенсионерку, сказав, что работает в газовой службе. Также он заявил, что в действующее законодательство вносятся изменения, согласно которым всем необходимо установить приборы, позволяющие выявить утечку газа.
Слова продавца - ложные и не соответствуют нормам действующего законодательства.
В областной прокуратуре сообщили, что было направлено исковое заявление о принятии отказа от исполнения договора купли-продажи устройства «ГазСигнал» и взыскании денежных средств. В ходе судебного разбирательства между сторонами заключено мировое соглашение, денежные средства выплачены в зале судебного заседания.