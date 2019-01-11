2019-01-11T12:09:57+03:00
Общество

Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области

В списке - учителя, медики, предприниматели
Ирина ТАРАСОВА
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Лариса Мосолыгина (слева) опубликовала имена тех, кто вошел в команду общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка. Фото: из архива Ларисы МосолыгинойЛариса Мосолыгина (слева) опубликовала имена тех, кто вошел в команду общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка. Фото: из архива Ларисы Мосолыгиной
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11 января Уполномоченный по правам ребенка Тверской области Лариса Мосолыгина на своей личной страничке в соцсетях опубликовала имена тех, кто вошел в команду общественных помощников регионального Уполномоченного по правам ребенка.

В списке - 16 человек из Твери и районов области, представляющих разные сферы деятельности. Среди них - учителя, медики, предприниматели, домохозяйки, представители фондов, депутаты и не только.

Тверь

1. Землякова Ольга Николаевна — учитель начальных классов МБОУ СОШ № 48

2. Карпова Анастасия Дмитриевна — медицинская сестра ГБУЗ ОКБ

3. Молчанова Екатерина Викторовна — воспитатель МБОУ СОШ № 55

4. Перевалова Юлия Юрьевна — домохозйка

5. Самсонова Екатерина Владимировна — директор Благотворительного фонда «Добрый мир»

Торжок, Торжокский район

6. Феоктистов Владимир Николаевич — пенсионер, филолог, учитель русского языка и литературы

Калязинский, Кимрский, Кашинский районы

7. Баданова Наталья Павловна — индивидуальный предприниматель, член регионального штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тверской области

Бельский район

8. Стрелкова Татьяна Альбертовна — педагог-психолог ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бельского района Тверской области

Андреапольский район

9. Слободчикова Людмила Александровна — директор ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чистореченский детский дом»

Вышний Волочек, Вышневолоцкий район

10. Бахвалов Никита Андреевич — депутат Совета депутатов Лужниковского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области четвертого созыва

Нелидовский район

11. Лебедева Анна Геннадьевна — учитель информатики МБОУ СОШ № 4 г. Нелидово

Калининский район

12. Миляева Надежда Васильевна — руководитель Духовно-просветительского оздоровительного центра в с. Тургиново

Ржев, Ржевский район

13. Петрова Анастасия Юрьевна — председатель ТРООПСП «Гражданское общество»

14. Пучкова Елена Михайловна — старший воспитатель МДОУ детский сад № 28 комбинированного вида города Ржева

Конаковский район

15. Балакина Дарья Павловна — техник-строитель ООО «Благоустройство»

16. Лисенкова Екатерина Михайловна — воспитатель МБДОУ детский сад № 1 г. Конаково

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