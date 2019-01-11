Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
11 января Уполномоченный по правам ребенка Тверской области Лариса Мосолыгина на своей личной страничке в соцсетях опубликовала имена тех, кто вошел в команду общественных помощников регионального Уполномоченного по правам ребенка.
В списке - 16 человек из Твери и районов области, представляющих разные сферы деятельности. Среди них - учителя, медики, предприниматели, домохозяйки, представители фондов, депутаты и не только.
Тверь
1. Землякова Ольга Николаевна — учитель начальных классов МБОУ СОШ № 48
2. Карпова Анастасия Дмитриевна — медицинская сестра ГБУЗ ОКБ
3. Молчанова Екатерина Викторовна — воспитатель МБОУ СОШ № 55
4. Перевалова Юлия Юрьевна — домохозйка
5. Самсонова Екатерина Владимировна — директор Благотворительного фонда «Добрый мир»
Торжок, Торжокский район
6. Феоктистов Владимир Николаевич — пенсионер, филолог, учитель русского языка и литературы
Калязинский, Кимрский, Кашинский районы
7. Баданова Наталья Павловна — индивидуальный предприниматель, член регионального штаба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тверской области
Бельский район
8. Стрелкова Татьяна Альбертовна — педагог-психолог ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бельского района Тверской области
Андреапольский район
9. Слободчикова Людмила Александровна — директор ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чистореченский детский дом»
Вышний Волочек, Вышневолоцкий район
10. Бахвалов Никита Андреевич — депутат Совета депутатов Лужниковского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области четвертого созыва
Нелидовский район
11. Лебедева Анна Геннадьевна — учитель информатики МБОУ СОШ № 4 г. Нелидово
Калининский район
12. Миляева Надежда Васильевна — руководитель Духовно-просветительского оздоровительного центра в с. Тургиново
Ржев, Ржевский район
13. Петрова Анастасия Юрьевна — председатель ТРООПСП «Гражданское общество»
14. Пучкова Елена Михайловна — старший воспитатель МДОУ детский сад № 28 комбинированного вида города Ржева
Конаковский район
15. Балакина Дарья Павловна — техник-строитель ООО «Благоустройство»
16. Лисенкова Екатерина Михайловна — воспитатель МБДОУ детский сад № 1 г. Конаково