В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-11T11:46:34+03:00

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Во время новогодних каникул на дорогах Тверской области проходило профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Экипажами ДПС отрабатывались места, где наиболее вероятно появятся водители в состоянии опьянения.

За этот период сотрудники ГИБДД выявляли и пресекли 210 случаев, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем 62 водителя задержали в Твери.

21 водитель сел за руль под "мухой" повторно - ранее они были лишены права управления транспортными средствами по аналогичным причинам.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения правил и могут спровоцировать аварию.