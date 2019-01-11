Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-11T12:34:00+03:00

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В Твери подросток забрался на мемориал Вечного огня. Его сфотографировал местный житель, который 8 января пришел к Обелиску Славы почтить память Советских солдат-освободителей. Снимок молодого человека мужчина прислал в группу ТИА в соцсети.

- Если молодежь - это наше будущее, то мне страшно... Юноша, который на фото, если необходимо, могу купить и подарить тебе валенки и тёплые шерстяные носки, чтоб больше не мёрз, - прокомментировал нелицеприятную картину автор фотографии.

Мужчина также задается вопросом охраняется ли хоть каким-то образом такое знаковое место, как Обелиск Победы и почему юные жители позволяют себе такие выходки.