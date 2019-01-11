Молодой мужчина упал с крыши здания Тверского медуниверситета во время чистки снега

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-11T10:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С крыши Тверского медуниверситета упал молодой человек. Он чистил снег с покатой крыши здания № 4 по улице Советская (это старый корпус образовательного учреждения).

Случилось происшествие вчера, 10 января около 18:30. Работник сорвался и пролетел с высоты более 15 метров. Вероятно, работал он без страховки.

Молодой человек выжил, но получил тяжелые травмы: переломы рук и ног, ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки. Мужчину госпитализирован в реанимацию. За его жизнь борются медики.