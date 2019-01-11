2019-01-11T10:29:42+03:00
Происшествия

Две отечественные легковушки столкнулись в Тверской области

Водители получили травмы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водители не поделили дорогу Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодители не поделили дорогу Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области столкнулись два ВАЗа. Автомобили не поделили восьмой километр дороги Городня-Редкино-Стариково. Авария произошла 10 января около 16:00 около дома № 14 на улице Правды в Редкино.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 19-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21144 ехал со стороны улицы Пушкинская в направлении улице Садовая. Легковушка врезалась в автомобиль ВАЗ21053, под управлением 63-летнего мужчину. Водитель «Жигулей» разворачивался с обочины в нарушении требования дорожной разметки.

В результате столкновения водители получили травмы. Они оба самостоятельно обратились в медучреждение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир
Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери
Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области
Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери
Молодой мужчина упал с крыши здания Тверского медуниверситета во время чистки снега
Участок в центре Твери ограничен для движения пешеходов и транспорта
Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской область
Два пенсионера погибли при пожаре в Тверской области
Во дворах Твери проверяют качество уборки
Почти 100 детей пострадали в авариях в Твери в 2018 году
Рост тарифов на электроэнергию в Тверской области заморозили
На "Биглевстречу" приглашают владельцев биглей в Твери
Новогодняя ель из Тверской области участвует во всероссийском конкурсе среди моногородов
На музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» приглашают в Твери
Руководители СК Тверской области проведут три выездных приема жителей
Тверь заняла 26 место в рейтинге вовлеченности населения в православную культуру
С гусем, оставшимся зимовать с тверскими утками, всё хорошо
Современный образовательный комплекс создается в Тверской области
Данные некоторых пациентов исчезли из базы электронной регистратуры Тверской области
Три автомобиля столкнулись в Твери
Ушла из жизни актриса и ассистент режиссёра Тверского театра драмы Светлана Аксёнова
Полицейские нашли у мужчины запрещенное вещество в Твери
Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова пройдет в Твери