Две отечественные легковушки столкнулись в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-11T10:29:42+03:00

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В Тверской области столкнулись два ВАЗа. Автомобили не поделили восьмой километр дороги Городня-Редкино-Стариково. Авария произошла 10 января около 16:00 около дома № 14 на улице Правды в Редкино.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 19-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21144 ехал со стороны улицы Пушкинская в направлении улице Садовая. Легковушка врезалась в автомобиль ВАЗ21053, под управлением 63-летнего мужчину. Водитель «Жигулей» разворачивался с обочины в нарушении требования дорожной разметки.

В результате столкновения водители получили травмы. Они оба самостоятельно обратились в медучреждение.