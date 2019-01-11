Участок в центре Твери ограничен для движения пешеходов и транспорта
В Твери перекрыли участок дороги в центре города. Связано это с проведением монтажных работ.
Ограничено движение пешеходного потока с 01:00 11 января до 06:00 14 января по улице Советской, на участке примыкания территории строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади.
Движение и парковка транспортного потока будет перекрыта с 08:00 12 января до 06:00 14 января по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда.
Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Лучше заранее выбрать пути движения и места парковки транспорта.