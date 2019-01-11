2019-01-11T10:04:56+03:00
Общество

Участок в центре Твери ограничен для движения пешеходов и транспорта

Перекрытия снимут после выходных
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Лучше заранее выбрать пути движения и места парковки транспортаЛучше заранее выбрать пути движения и места парковки транспортаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Твери перекрыли участок дороги в центре города. Связано это с проведением монтажных работ.

Ограничено движение пешеходного потока с 01:00 11 января до 06:00 14 января по улице Советской, на участке примыкания территории строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади.

Движение и парковка транспортного потока будет перекрыта с 08:00 12 января до 06:00 14 января по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда.

Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. Лучше заранее выбрать пути движения и места парковки транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонию отправится водитель, по вине которого в аварии в Тверской области погиб пассажир
Более 100 пар контрафактной обуви изъяли из магазина в Твери
Пенсионерке вернули деньги за ненужное газовое устройство в Тверской области
Сформирована команда общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области
В праздники автоинспекторы задержали более 200 пьяных водителей в Тверской области
Подросток решил погреть ноги над Вечным огнём в Твери
Молодой мужчина упал с крыши здания Тверского медуниверситета во время чистки снега
Две отечественные легковушки столкнулись в Тверской области
Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской область
Два пенсионера погибли при пожаре в Тверской области
Во дворах Твери проверяют качество уборки
Почти 100 детей пострадали в авариях в Твери в 2018 году
Рост тарифов на электроэнергию в Тверской области заморозили
На "Биглевстречу" приглашают владельцев биглей в Твери
Новогодняя ель из Тверской области участвует во всероссийском конкурсе среди моногородов
На музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» приглашают в Твери
Руководители СК Тверской области проведут три выездных приема жителей
Тверь заняла 26 место в рейтинге вовлеченности населения в православную культуру
С гусем, оставшимся зимовать с тверскими утками, всё хорошо
Современный образовательный комплекс создается в Тверской области
Данные некоторых пациентов исчезли из базы электронной регистратуры Тверской области
Три автомобиля столкнулись в Твери
Ушла из жизни актриса и ассистент режиссёра Тверского театра драмы Светлана Аксёнова
Полицейские нашли у мужчины запрещенное вещество в Твери
Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова пройдет в Твери