Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской область
Потерпевшая будет лечиться в больнице
Девочка попала с различными травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 10 января, в поселке Жарковский Тверской области произошла авария, в результате которой различные травмы получила восьмилетняя девочка. Дорожное происшествие случилось на улице Межинской в района дома №54, когда на часах было около 16:40.
Полицейским удалось выяснить, что 48-летний водитель "Reno Logan" сбил несовершеннолетнюю, когда последняя внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии девочка с различными травмами была доставлена в больницу.