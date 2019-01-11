Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской область

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-11T09:53:22+03:00

Девочка попала с различными травмами в больницу Фото: Иван ВИСЛОВ

Потерпевшая будет лечиться в больнице

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В четверг, 10 января, в поселке Жарковский Тверской области произошла авария, в результате которой различные травмы получила восьмилетняя девочка. Дорожное происшествие случилось на улице Межинской в района дома №54, когда на часах было около 16:40.

Полицейским удалось выяснить, что 48-летний водитель "Reno Logan" сбил несовершеннолетнюю, когда последняя внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии девочка с различными травмами была доставлена в больницу.