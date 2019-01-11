2019-01-11T09:53:22+03:00
Происшествия

Неожиданно появившаяся на дороге девочка попала под автомобиль в Тверской область

Потерпевшая будет лечиться в больнице
Альберт БОЙКОВ
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Девочка попала с различными травмами в больницуДевочка попала с различными травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 10 января, в поселке Жарковский Тверской области произошла авария, в результате которой различные травмы получила восьмилетняя девочка. Дорожное происшествие случилось на улице Межинской в района дома №54, когда на часах было около 16:40.

Полицейским удалось выяснить, что 48-летний водитель "Reno Logan" сбил несовершеннолетнюю, когда последняя внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии девочка с различными травмами была доставлена в больницу.

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