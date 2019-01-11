Два пенсионера погибли при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-11T09:33:55+03:00

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В Тверской области ночью загорелся деревянный частный дом в селе Луковниково Старицкого района. Тушить его выехали 12 человек и пять единиц техники.

В 03:06 спасатели сообщили о локализации пожара, а в 05:00 была объявлена полная ликвидация. За это время огонь успел уничтожить крышу и повредить стены по всей площади строения.

В УМЧС по Тверской области сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Во время тушения пожара были обнаружены погибшие – хозяйка дома 1944 года рождения и мужчина 1948 года рождения.