Во дворах Твери проверяют качество уборки

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:06:38+03:00

На днях проверили дворы на улице Хрустальная Фото: администрация Твери

Изменить размер текста: A A

В Твери специалисты районных администраций проверяют состояние придомовых территорий. Они следят за тем, насколько своевременно управляющие компании расчищают дороги и вывозят снег, сбивают сосульки и посыпают тротуары.

На днях комиссия Заволжского района проверила дворы на улице Хрустальная. Уборку снега в целом по Заволжью обслуживающие организации производят своевременно. Нарушение были выявлены только на двух из 140 проверенных территорий.

В администрации Твери напомнили, что несвоевременная уборка дворовых территорий от снега является административным правонарушением, за которое грозит штраф.