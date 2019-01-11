2019-01-11T09:06:38+03:00
Общество

Во дворах Твери проверяют качество уборки

Мониторинг осуществляется ежедневно
Виктория ЖУКОВА
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На днях проверили дворы на улице Хрустальная Фото: администрация ТвериНа днях проверили дворы на улице Хрустальная Фото: администрация Твери
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В Твери специалисты районных администраций проверяют состояние придомовых территорий. Они следят за тем, насколько своевременно управляющие компании расчищают дороги и вывозят снег, сбивают сосульки и посыпают тротуары.

На днях комиссия Заволжского района проверила дворы на улице Хрустальная. Уборку снега в целом по Заволжью обслуживающие организации производят своевременно. Нарушение были выявлены только на двух из 140 проверенных территорий.

В администрации Твери напомнили, что несвоевременная уборка дворовых территорий от снега является административным правонарушением, за которое грозит штраф.

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