2019-01-11T08:39:29+03:00
Общество

Почти 100 детей пострадали в авариях в Твери в 2018 году

Всего произошло 89 ДТП с участием несовершеннолетних
Виктория ЖУКОВА
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В 2018 году в авариях пострадало меньше детей, чем в 2017В 2018 году в авариях пострадало меньше детей, чем в 2017Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Твери в 2018 году произошло 89 аварий с участием несовершеннолетних. В позапрошлом году было зафиксировано 88 таких случаев.

В результате дорожно-транспортных происшествий 97 детей получили травмы различной степени тяжести, а один – погиб. Для сравнения - в 2017 году в авариях пострадало 102 ребенка.

В ОГИБДД по Твери сообщили, что 38 пострадавших детей были пешеходами, а 53 - пассажирами транспортных средств. Часто детей не пристегивают ремнем безопасности и не сажают в удерживающее устройство (таких случаев было восемь). Также в авариях пострадали шесть велосипедистов и один водитель скутера. 20 аварий произошло по вине несовершеннолетних.

На дорогах должны соблюдать осторожность и водители, и пешеходы.

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