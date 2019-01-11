2019-01-11T08:04:40+03:00
Общество

Рост тарифов на электроэнергию в Тверской области заморозили

Касается это, прежде всего, предпринимателей и сельхозпроизводителей
Виктория ЖУКОВА
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В прошлом году правительство Тверской области добилось снижение тариф на электроэнергиюВ прошлом году правительство Тверской области добилось снижение тариф на электроэнергиюФото: Мария ЛЕНЦ
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В прошлом году правительство Тверской области добилось снижение тариф на электроэнергию. Напомним, в 2019 году плата за электричество для населения Тверской области останется прежней - 4,23 руб/Квт.ч. Через шесть месяцев планируется увеличить тариф на 4 копейки.

По информации регионального правительства, в Тверской области будет самое минимальное увеличение тарифа среди всех регионов Центрального федерального округа.

Кроме того, с наступившего года на 10% снизиться стоимость тарифов на электрическую энергию для потребителей на низком уровне напряжения. К ним относятся предприятия малого бизнеса и сельхозпроизводители. С 1 января они платят на 41 копейку меньше.

В результате Тверская область переместилась с 3 на 8 место в ЦФО по уровню цен на электроэнергию низкого напряжения.

Также для повышения инвестиционной привлекательности Тверской области был заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения. Касается это, прежде всего, средних и крупных производств. Для них тариф на протяжении 2019 года останется на уровне прошло года.

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