Новогодняя ель из Тверской области участвует во всероссийском конкурсе среди моногородов
Кувшиново Тверской области принято участие во всероссийском конкурсе на самую красивую городскую ель минувшего новогоднего сезона. Организовал его Фонд развития моногородов России.
9 января был завершен приём заявок. Конкурсная комиссия отобрала девять лучших фотографий новогодних елей. Все снимки присылали интернет-пользователи.
За победу продолжает бороться и зеленая красавица из Кувшиново. Конкуренцию ей составляют ели из Нижнего Тагила, Соль-Илецка, Нытвы, Дорогобужа и других городов.
Самую красивую елку выбирают пользователи соцсети в группе Фонда «Диалог 319». Выиграет та, за которую будет отдано больше всего голосов до 14 января. Тверская участница пока занимает второе место.
Напомним, что новогоднюю ель для центральной площади в Кувшиново срубили прямо в городе. Это вызвало волну негодования среди местных жителей.