Новогодняя ель из Тверской области участвует во всероссийском конкурсе среди моногородов

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:05:45+03:00

Новогодняя красавица из Кувшиново попала в ТОП-9

Изменить размер текста: A A

Кувшиново Тверской области принято участие во всероссийском конкурсе на самую красивую городскую ель минувшего новогоднего сезона. Организовал его Фонд развития моногородов России.

9 января был завершен приём заявок. Конкурсная комиссия отобрала девять лучших фотографий новогодних елей. Все снимки присылали интернет-пользователи.

За победу продолжает бороться и зеленая красавица из Кувшиново. Конкуренцию ей составляют ели из Нижнего Тагила, Соль-Илецка, Нытвы, Дорогобужа и других городов.

Самую красивую елку выбирают пользователи соцсети в группе Фонда «Диалог 319». Выиграет та, за которую будет отдано больше всего голосов до 14 января. Тверская участница пока занимает второе место.

Напомним, что новогоднюю ель для центральной площади в Кувшиново срубили прямо в городе. Это вызвало волну негодования среди местных жителей.