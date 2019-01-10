На музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» приглашают в Твери

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:30:18+03:00

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13 января в Горнице Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена состоится рождественский музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане».

Готовят постановку учащиеся детской школы искусств №1 им. М. П. Мусоргского и воспитанники Тверской епархиальной православной школы им. Тихона Задонского.

- Приглашаем всех желающих посмотреть любимую с детства сказку в исполнении юных талантов, - приглашают юные артисты.

Адрес: Тверской пр-т, 5.

Начало в 16.00.

Вход свободный!

Возрастная категория: 6+

Телефон для справок: 34-82-14