На музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» приглашают в Твери
Вход свободный
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13 января в Горнице Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена состоится рождественский музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане».
Готовят постановку учащиеся детской школы искусств №1 им. М. П. Мусоргского и воспитанники Тверской епархиальной православной школы им. Тихона Задонского.
- Приглашаем всех желающих посмотреть любимую с детства сказку в исполнении юных талантов, - приглашают юные артисты.
Адрес: Тверской пр-т, 5.
Начало в 16.00.
Вход свободный!
Возрастная категория: 6+
Телефон для справок: 34-82-14