2019-01-10T18:32:50+03:00
Общество

Руководители СК Тверской области проведут три выездных приема жителей

Встречи запланированы в Ржеве, Кашине и Торжке
Виктория ЖУКОВА
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В январе руководство регионального СУ СК РФ проведет три личных приема гражданВ январе руководство регионального СУ СК РФ проведет три личных приема гражданФото: Мария ЛЕНЦ
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В январе руководство регионального СУ СК РФ проведет три личных приема граждан.

16 января 2019 года с 11:00 до 13:00 принимать жителей Ржева будет заместитель руководителя следственного управления подполковник юстиции Бэликто Балдоржиевич Базаров. Встреча состоится в Ржевском межрайонном следственном отделе (Пушкинская набережная, 17).

18 января 2019 года с 11:00 до 13:00 заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции Александр Николаевич Черненко примет жителей Кашина. Прием запланирован в Кашинском межрайонном следственном отделе (улица Карла Маркса, 24/23).

Заключительный в этом месяце выездной прием пройдет 23 января с 11:00 до 13:00 в Торжке (Торжокский межрайонный следственный отдел, улица Луначарского, 76). Прием осуществляет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Станислав Александрович Захаров.

На приемы следует предварительно запиться по телефонам: 65-63-31, 65-62-36.

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