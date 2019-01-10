Тверь заняла 26 место в рейтинге вовлеченности населения в православную культуру

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:12:16+03:00

У 33% жителей Твери есть друзья, которые часто ходят в церковь Фото: Виктория ЖУКОВА

У 33% респондентов оказались друзья, которые часто ходят в церковь

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Тверь попала в исследование, посвященное вовлеченности российских городов с населением более 250 тысяч в православную культуру. Его проводили в преддверии зимних религиозных праздников сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ.

У жителей городов спрашивали, если ли среди их знакомых люди, которые активно участвуют в православной жизни, например, регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей.

33% респондентов в Твери подтвердили, что в их окружении есть такие знакомые. Первые места в рейтинге заняли Белгород, Воронеж, Курск, Москва и Липецк.

Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру был отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном. Всего в исследовании участвовали 78 городов.