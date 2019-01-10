Тверь заняла 26 место в рейтинге вовлеченности населения в православную культуру
Тверь попала в исследование, посвященное вовлеченности российских городов с населением более 250 тысяч в православную культуру. Его проводили в преддверии зимних религиозных праздников сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ.
У жителей городов спрашивали, если ли среди их знакомых люди, которые активно участвуют в православной жизни, например, регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей.
33% респондентов в Твери подтвердили, что в их окружении есть такие знакомые. Первые места в рейтинге заняли Белгород, Воронеж, Курск, Москва и Липецк.
Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру был отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном. Всего в исследовании участвовали 78 городов.