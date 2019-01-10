2019-01-10T17:50:54+03:00
Общество

С гусем, оставшимся зимовать с тверскими утками, всё хорошо

Некоторое время назад гусь исчез, и местные жители переживали, всё ли в порядке с красивой птицей
Виктория ТУШКОВА
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Ура! Гусь вернулся!Ура! Гусь вернулся!Фото: Виктория ЖУКОВА
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Оказалось — переживали зря. Сегодня горделивого гуся вновь заметили жители города, регулярно подкармливающие утиную стаю, базирующуюся в сквере имени генерала Ниловского (остановка «Ул. З. Коноплянниковой»).

Днём 10 января радостные горожане обнаружили гуся на прежнем месте, воюющим с местными воронами, взявшими дурную привычку щипать его за хвост. Замахнулись, однако! Весовая категория у гуся поболе будет.

- Распугал всех ворон! В безопасности теперь наш гусь! - радостно отрапортовали очевидцы. И хорошо, ведь необычная серая птица успела очень полюбиться тверичанам.

О том, что это за диковенный гусь, почему он остался зимовать у нас, и чем подкармливать его зимой, читайте здесь!

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