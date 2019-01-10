Данные некоторых пациентов исчезли из базы электронной регистратуры Тверской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:53:06+03:00

Зайти в личный кабинет сервиса получается не у всех. Фото: medregtver.ru

В минувшем декабре в электронном сервисе произошёл сбой

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Как сообщили «КП»-Тверь» в Министерстве здравоохранения региона, в декабре 2018 года системный сбой ненадолго разладил работу сервиса medregtver.ru — электронной регистратуры Тверской области.

В связи с этим, данные некоторых пациентов, регистрировавшихся в базе системы, могли исчезнуть.

Чтобы вновь внести информацию о себе в электронный каталог и иметь возможность пользоваться сервисом записи к врачу, необходимо прийти в регистратуру своей поликлиники с паспортом и полисом.