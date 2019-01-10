Три автомобиля столкнулись в Твери

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:39:38+03:00

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В Твери днем 10 января на улице Красина столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла сразу за перекрестком с улицей Карпинского.

По предварительной информации, девушка на автомобиле "Шкода Йети" выезжала с второстепенной на главную дорогу возле дома №34. Она не уступила дорогу двум машинам: "Ниссан Кашкай и "Волга" и совершила столковение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют подробности случившегося.

Травмы в аварии получил один человек.