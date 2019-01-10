Три автомобиля столкнулись в Твери
Есть пострадавший
Место аварии Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Юлия Столярова
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В Твери днем 10 января на улице Красина столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла сразу за перекрестком с улицей Карпинского.
По предварительной информации, девушка на автомобиле "Шкода Йети" выезжала с второстепенной на главную дорогу возле дома №34. Она не уступила дорогу двум машинам: "Ниссан Кашкай и "Волга" и совершила столковение.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют подробности случившегося.
Травмы в аварии получил один человек.