2019-01-10T16:39:38+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Твери

Есть пострадавший
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Юлия СтоляроваМесто аварии Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Юлия Столярова
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В Твери днем 10 января на улице Красина столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла сразу за перекрестком с улицей Карпинского.

По предварительной информации, девушка на автомобиле "Шкода Йети" выезжала с второстепенной на главную дорогу возле дома №34. Она не уступила дорогу двум машинам: "Ниссан Кашкай и "Волга" и совершила столковение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют подробности случившегося.

Травмы в аварии получил один человек.

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