Ушла из жизни актриса и ассистент режиссёра Тверского театра драмы Светлана Аксёнова

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:55:35+03:00

Светлане Аксёновой было 30 лет. 10 лет она посвятила служению в Театре драмы. Фото:ТАТД

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10 января после продолжительной болезни скончалась актриса и ассистент режиссёра Тверского академического театра драмы Светлана Аксёнова (11.07.1988 – 10.01.2019).

Светлане было всего 30 лет. 10 из них она посвятила служению в Театре драмы.

Коллектив Тверского академического театра драмы выражает соболезнования родным и близким.

Прощание со Светланой Аксёновой состоится в субботу, 12 января, в 10:00 в морге 1-ой Городской больницы. Актриса будет похоронена в Лебедево.

СПРАВКА "КП"

Светлана Аксёнова родилась в Твери. Окончила Тверской курс Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России (2009 г). С 2009 года - в Тверском театре драмы. С 2010 года работала в Тверском театре драмы помощником режиссера.

Коллеги и зрители запомнят ее театральные образы: Маланья в «Не всё коту масленица» Островского; Хороших в «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова; Горничная в «№13 (Беспорядке)» Куни; Фифи в «Третьем слове (Дикаре)» Касоны; Мадам Испас в «Безымянной звезде» Себастиана; Февронья Пошлепкина, Шеф-повар, Санитарка и Гостья в «Ревизоре» Гоголя; Приживалка в «На всякого мудреца довольно простоты» и Фабричная в «Сердце не камне» Островского; Маска в «Маскараде» Лермонтова и Горожанка в «Собаке на сене» Лопе де Вега и другие.

В детских спектаклях она сыграла – Куклу-балерину в театре Карабаса Барабаса в «Золотом ключике» А. Толстого; Лягушку в «Красной шапочке» Гладкова и Кима; Разбойницу и Фрейлину в «Бременских музыкантах» Гладкова, Мамку и Няньку в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина и не только.

В последний раз актриса вышла на большую сцену Театра драмы в спектакле «Не всё коту масленица» 10 октября 2018 года.