Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова пройдет в Твери
Вход свободный
Тексты и музыку для песен Илья Аносов пишет сам. Фото: Вадим Дорохин
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В воскресенье, 13 января, в Общественном центре Твери состоится Рождественский концерт православного автора-исполнителя Ильи Аносова.
Организатор концерта: Тверской православный молодежный клуб «Сеятель».
Илья Аносов (вокал, гитара, укулеле) вместе с супругой (синтезатор, бэк вокал) исполнят песни духовного содержания.
Тексты и музыку для песен Илья пишет сам.
Вход свободный!
Адрес: ул. Ерофеева, 5, 5-й этаж.
Начало концерта в 16.00.
Контактный тел.: 8-904-013-45-11 (Алексей)