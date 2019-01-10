Полицейские задержали по "горячим следам" угонщика в Тверской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рамешках Тверской области полицейские задержали подозреваемого в угоне. К силовикам с заявлением о пропаже автомобиля обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный похитил её автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома.

Незамедлительно на место преступления отправились силовики, которые опросили потерпевшую, свидетелей, а также изъяли следы и улики. В течение дежурных суток угнанный автомобиль был обнаружен, а подозреваемый в угоне задержан. Им оказался ранее судимый и безработный 22-летний житель Рамешковского района. Находясь в отделении полиции, он признался в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений.