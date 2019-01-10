Полицейские нашли у мужчины запрещенное вещество в Твери

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:04:43+03:00

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Тверские полицейские во время реализации оперативных материалов на одной из улиц в Московском районе областного центра задержали 38-летнего мужчину по подозрению в распространении наркотиков.

По данным оперативников, злоумышленник продал мужчине сверток с «тяжелыми» наркотиками массой 0,17 грамма. Сделка проходила в автомобиле.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет колонии. В настоящее время его поместили в изолятор временного содержания. Полицейские тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее в Твери правоохранители задержали «закладчика», который перевозил в своем автомобиле 232 грамма наркотиков.