Жители поселения в Тверской области пьют воду, которая опасна для здоровья

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области Кимрская межрайонная прокуратура обязала чиновников привести в порядок питьевую воду.

Проведенная ранее проверка показала, что вода, подаваемая жителям Титовского сельского поселения, не соответствует нормативам. Уведомление о неудовлетворительном состоянии питьевой воды отправлялось в адрес администрации сельского поселения.

Чтобы привести воду к нормативам СанПиН было необходимо направить техническое задание на разработку проекта для определения денежных средств на 2019 год.

- Однако, администрацией Кимрского района в нарушении требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведения» техническое задание на разработку инвестиционной программы не разработано и не утверждено. В связи с чем, предприятие лишено возможности разработать план мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями, - уточнили в областной прокуратуре.

В результате питьевая вода в поселке создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей, а также может являться причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Кимрский городской суд административный иск межрайонного прокурора удовлетворил в полном объеме. Администрация района обязана организовать разработку и утверждение технического задания до 1 апреля 2019 года.

Решение суда вступило в законную силу.