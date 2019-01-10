2019-01-10T15:20:33+03:00
Здоровье

Жители поселения в Тверской области пьют воду, которая опасна для здоровья

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН
Виктория ЖУКОВА
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Вода в поселении не соответствует нормамВода в поселении не соответствует нормамФото: Елена РАКОВА
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В Тверской области Кимрская межрайонная прокуратура обязала чиновников привести в порядок питьевую воду.

Проведенная ранее проверка показала, что вода, подаваемая жителям Титовского сельского поселения, не соответствует нормативам. Уведомление о неудовлетворительном состоянии питьевой воды отправлялось в адрес администрации сельского поселения.

Чтобы привести воду к нормативам СанПиН было необходимо направить техническое задание на разработку проекта для определения денежных средств на 2019 год.

- Однако, администрацией Кимрского района в нарушении требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведения» техническое задание на разработку инвестиционной программы не разработано и не утверждено. В связи с чем, предприятие лишено возможности разработать план мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями, - уточнили в областной прокуратуре.

В результате питьевая вода в поселке создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей, а также может являться причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Кимрский городской суд административный иск межрайонного прокурора удовлетворил в полном объеме. Администрация района обязана организовать разработку и утверждение технического задания до 1 апреля 2019 года.

Решение суда вступило в законную силу.

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