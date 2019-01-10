В Тверской области злоумышленник выплатит государству более 13 тысяч рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:06:39+03:00

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Жителю Калязинского района придется заплатить 13 215 рублей территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Дело в том, что злоумышленник был признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья своему визави, которого в итоге вылечили за счет бюджетных средств.

В связи с тем, что ответчик в итоге был признан судом виновным в совершении преступления, теперь ему придется выплатить в пользу государства 13 215 рублей. Именно в эту сумму обошлось лечение потерпевшего.

Как сообщает прокуратура Тверской области, заявленные прокурором района требования мировой судья удовлетворил. Решение служителей Фемиды пока не вступило в законную силу.