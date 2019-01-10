2019-01-10T14:06:39+03:00
Общество

В Тверской области злоумышленник выплатит государству более 13 тысяч рублей

Ответчику придется отдать деньги за лечение своего визави
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Ответчику придется расстаться с деньгами Фото: REUTERSОтветчику придется расстаться с деньгами Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жителю Калязинского района придется заплатить 13 215 рублей территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Дело в том, что злоумышленник был признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья своему визави, которого в итоге вылечили за счет бюджетных средств.

В связи с тем, что ответчик в итоге был признан судом виновным в совершении преступления, теперь ему придется выплатить в пользу государства 13 215 рублей. Именно в эту сумму обошлось лечение потерпевшего.

Как сообщает прокуратура Тверской области, заявленные прокурором района требования мировой судья удовлетворил. Решение служителей Фемиды пока не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь продолжают расчищать от снега в круглосуточном режиме
В новогодние каникулы происшествий на социально значимых объектах Тверской области не было
Девушка похитила мобильный телефон у 25-летней посетительницы кафе в Твери
В Тверской области невнимательные водители сбили двух пешеходов
Министром энергетики и ЖКХ Тверской области стал Александр Цветков
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
Женщина убила мужчину в доме-интернате для престарелых в Тверской области в новогоднюю ночь
40-летнюю женщину сбили на «зебре» в Твери
Преступный дуэт обокрал продавца в одном из магазинов Тверской области
Часть Заволжья и центр Твери остались без холодной воды
Автоинспекторы проведут в Твери широкомасштабное мероприятие "Детское автокресло"
Цены на автомобильное топливо в Тверской области стали расти
Следователи СК проверяют гимназию в Тверской области, с крыши которой свисают сосульки
В ТСАХ убеждены, что проблемы с мусором в Твери возникли по вине подрядчиков, ранее отвечавших за его вывоз
Трудовые заслуги представителей Тверской области отметили на федеральном уровне
Неподготовленные к зиме дома и 25 тысяч штрафа: наказан руководитель управляющей компании из Тверской области