В Тверской области злоумышленник выплатит государству более 13 тысяч рублей
Жителю Калязинского района придется заплатить 13 215 рублей территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Дело в том, что злоумышленник был признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья своему визави, которого в итоге вылечили за счет бюджетных средств.
В связи с тем, что ответчик в итоге был признан судом виновным в совершении преступления, теперь ему придется выплатить в пользу государства 13 215 рублей. Именно в эту сумму обошлось лечение потерпевшего.
Как сообщает прокуратура Тверской области, заявленные прокурором района требования мировой судья удовлетворил. Решение служителей Фемиды пока не вступило в законную силу.