Тверь продолжают расчищать от снега в круглосуточном режиме

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:00:31+03:00

На полигоны уже вывезено более 25 тысяч кубометров снега

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Снегопады пока не собираются покидать Тверь. Несмотря на то, что осадки идут преимущественно ночью, уборка городских улиц продолжается в круглосуточном режиме.

На линию в город выезжали 50 единиц техники, а с улиц ежедневно вывозится около двух тысяч кубометров снега. Во время праздников на специальные полигоны было вывезено порядка 25 тысяч кубометров снега. В первую очередь, расчищают магистральные дороги с интенсивным движением транспорта, а также мосты и путепроводы.

Частные и управляющие организации просят вывозить снег только на подготовленные для этого площадки. За уборку дворовых территорий отвечают управляющие домом организации.

- В настоящий момент имеют место быть случаи, когда снег просто сгребают на проезжую часть, что затрудняет движение транспорта, - уточнили в управлении информации администрации Твери.