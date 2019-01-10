В новогодние каникулы происшествий на социально значимых объектах Тверской области не было

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:19:15+03:00

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области во время продолжительных новогодних выходные работали в режиме «Повышенной готовности». Каждый день проходили дежурства в местах массового пребывания людей. Основной задачей спасателей было не допустить происшествий в новогодние праздники.

В пресс-службе регионального УМЧС России рассказали, что профилактическая работа с населением продолжается и после каникул. Ежедневно проводятся беседы, в ходе которых специалисты делятся с жителями печальными примерами, напоминают ответственным лицам требования пожарной безопасности, а также проводят должностные инструкции и противопожарные инструктажи.

Кроме того, сотрудники надзорных органов проверили работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, доступность подъездных путей для пожарной техники к зданиям.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).