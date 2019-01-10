Девушка похитила мобильный телефон у 25-летней посетительницы кафе в Твери

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:33:25+03:00

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В Твери у 25-летней местной жительнице похитили телефон. Обнаружив пропажу, девушка обратилась к полицейским. В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что в день происшествия потерпевшая оставила свои личные вещи без присмотра в одном из городских кафе.

Полицейские приехали на место и просмотрели записи камер видеонаблюдения, а после этого опросили возможных свидетелей произошедшего.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 20-летняя местная жительница, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Девушку доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном и вернула похищенный телефон. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.