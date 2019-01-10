2019-01-10T12:00:29+03:00
Происшествия

В Тверской области невнимательные водители сбили двух пешеходов

Один человек пострадал в Ржеве, а второй на автотрассе М-10
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водителям следует быть внимательнееВодителям следует быть внимательнееФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Тверской области в минувшие сутки произошло еще два наезда на людей.

В Ржеве в 08:20 водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер» нарушил ПДД на Советской площади. Он в светлое время суток и при ясной погоде не убедился в отсутствии пешеходов и решил объехать по встречной полосе автомобиль, которой остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате под колесами автомобиля оказалась 41-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Вторая авария произошла в 14:40 на 296 километре трассы М-10. 66-летний мужчина на автомобиле «Daewoo Nexia» ехал в сторону центра Вышнего Волочка. Поворачивая направо, он сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области злоумышленник выплатит государству более 13 тысяч рублей
Тверь продолжают расчищать от снега в круглосуточном режиме
В новогодние каникулы происшествий на социально значимых объектах Тверской области не было
Девушка похитила мобильный телефон у 25-летней посетительницы кафе в Твери
Министром энергетики и ЖКХ Тверской области стал Александр Цветков
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
Женщина убила мужчину в доме-интернате для престарелых в Тверской области в новогоднюю ночь
40-летнюю женщину сбили на «зебре» в Твери
Преступный дуэт обокрал продавца в одном из магазинов Тверской области
Часть Заволжья и центр Твери остались без холодной воды
Автоинспекторы проведут в Твери широкомасштабное мероприятие "Детское автокресло"
Цены на автомобильное топливо в Тверской области стали расти
Следователи СК проверяют гимназию в Тверской области, с крыши которой свисают сосульки
В ТСАХ убеждены, что проблемы с мусором в Твери возникли по вине подрядчиков, ранее отвечавших за его вывоз
Трудовые заслуги представителей Тверской области отметили на федеральном уровне
Неподготовленные к зиме дома и 25 тысяч штрафа: наказан руководитель управляющей компании из Тверской области