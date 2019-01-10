В Тверской области невнимательные водители сбили двух пешеходов
В Тверской области в минувшие сутки произошло еще два наезда на людей.
В Ржеве в 08:20 водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер» нарушил ПДД на Советской площади. Он в светлое время суток и при ясной погоде не убедился в отсутствии пешеходов и решил объехать по встречной полосе автомобиль, которой остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате под колесами автомобиля оказалась 41-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
Вторая авария произошла в 14:40 на 296 километре трассы М-10. 66-летний мужчина на автомобиле «Daewoo Nexia» ехал в сторону центра Вышнего Волочка. Поворачивая направо, он сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре.
Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.