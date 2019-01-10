2019-01-10T11:14:13+03:00
Политика

Министром энергетики и ЖКХ Тверской области стал Александр Цветков

В конце 2018 года в регионе появилось два новых министерства - строительства и энергетики, ЖКХ
Виктория ЖУКОВА
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Александр Цветков Фото: областное правительствоАлександр Цветков Фото: областное правительство
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На должность министра энергетики и ЖКХ Тверской области назначен Александр Цветков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

С 11 декабря 2018 года Александр исполнял обязанности руководителя ведомства после решения главы региона о создании двух отдельных органов исполнительной власти – министерства строительства и министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее, с 2001 по 2006 год Цветков трудился в сфере государственного надзора за электро- и теплосетями, после этого был главным инженером и директором Нелидовского филиала «Тверская теплоснабжающая компания».

В позапрошлом году занял должность заместителя главы администрации Нелидовского района по строительству, транспорту, связи, ЖКХ и энергетике, а с 2018 года стал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- Министерству жилищно-коммунального хозяйства Тверской области необходимо активизировать работу по модернизации отрасли, работать над повышением качества услуг для населения, консолидацией коммунальных активов, своевременной организацией подготовки к осенне-зимнему периоду, газификацией региона, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Также одной из ключевых задач министерства должна стать газификация Тверской области, в частности, юго-западных территорий и Нелидовского городского округа.

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