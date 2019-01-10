2019-01-10T11:09:25+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Тверской области

Авария произошла из-за взрыва автомобильного колеса
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 9 января, в Конаково Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого различные травмы получили три человека. Авария случилась в района дома №6 на улице Промышленной, когда на часах было 01:50.

Дорожные полицейские выяснили, у автомобиля "Mazda 6" взорвалось заднее колесо, в результате чего 37-летний водитель иномарки потерял управление и врезался в мачту электроосвещения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадали двое 20-летних мужчин-пассажиров и 16-летняя девушка-пассажир. Все потерпевшие были доставлены с травмами в больницу.

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