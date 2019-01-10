Женщина убила мужчину в доме-интернате для престарелых в Тверской области в новогоднюю ночь

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:57:39+03:00

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В Тверской области следователи СК предъявили обвинение женщине, которая в новогоднюю ночь убила мужчину.

Следствием было установлено, что во время празднования Нового года в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в Вышнем Волочке, поругались мужчина и женщина.

Пенсионерка взяла нож и ударила им пожилого мужчину в область груди. После этого она сообщила о случившемся персоналу учреждения. Однако от полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что на месте происшествия работают следователь и полицейские. Они изъяли орудие преступления и допросили очевидцев случившегося. Также проводятся судебные экспертизы: медицинская, биологическая и медико-криминалистическая.

- Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.