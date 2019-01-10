40-летнюю женщину сбили на «зебре» в Твери

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:29:47+03:00

Водители часто не замечают пешеходов на этом переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери под колеса автомобиля попала 40-летнияя женщина. Авария произошла вчера, 9 января около 11:00.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 50 на улице Орджоникидзе справа налево по ходу движения автомобилей. Ее не заметил 45-летний водитель, который ехал на ЗИЛе.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшую на «скорой» доставили в приемное отделение одной из больниц областного центра.

Водителям следует удвоить бдительность!