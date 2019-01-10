2019-01-10T10:07:44+03:00
Происшествия

Преступный дуэт обокрал продавца в одном из магазинов Тверской области

Они украли кошелек, в котором лежали банковские карты, деньги и золотые украшения
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Совершение преступлений было полностью доказано в ходе предварительного следствияСовершение преступлений было полностью доказано в ходе предварительного следствияФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области вступил в законную силу приговор Бежецкого городского суда в отношении двух местных жителей.

Во время судебного рассмотрения было установлено, что в ноябре прошлого года у женщины, которая работала продавцом-консультантом в магазине, похитили кошелек. Внутри лежали четыре тысячи рублей наличными, золотые серьги, а также банковская карта, поддерживающая функцию «Wi-Fi», предназначенную, в том числе, для получения заработной платы потерпевшей.

Злоумышленница забрала чужой кошелек со стеллажа, вышли из магазина и села в машину к своему подельнику. Женщина предложила снять с карты деньги, пока ее не заблокировала хозяйка.

В течение дня они в магазинах Бежецка совместно приобретали товар, расплачиваясь похищенной банковской картой. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Также мужчина продал украденные золотые сережки за 700 рублей.

- Совершение преступлений полностью доказано как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге суд назначил женщине два с половиной года условного лишения свободы, а ее подельнику два года лишения свободы условно со штрафом в размере пяти тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министром энергетики и ЖКХ Тверской области стал Александр Цветков
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
Женщина убила мужчину в доме-интернате для престарелых в Тверской области в новогоднюю ночь
40-летнюю женщину сбили на «зебре» в Твери
Часть Заволжья и центр Твери остались без холодной воды
Автоинспекторы проведут в Твери широкомасштабное мероприятие "Детское автокресло"
Цены на автомобильное топливо в Тверской области стали расти
Следователи СК проверяют гимназию в Тверской области, с крыши которой свисают сосульки
В ТСАХ убеждены, что проблемы с мусором в Твери возникли по вине подрядчиков, ранее отвечавших за его вывоз
Трудовые заслуги представителей Тверской области отметили на федеральном уровне
Неподготовленные к зиме дома и 25 тысяч штрафа: наказан руководитель управляющей компании из Тверской области