Преступный дуэт обокрал продавца в одном из магазинов Тверской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:07:44+03:00

Они украли кошелек, в котором лежали банковские карты, деньги и золотые украшения

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В Тверской области вступил в законную силу приговор Бежецкого городского суда в отношении двух местных жителей.

Во время судебного рассмотрения было установлено, что в ноябре прошлого года у женщины, которая работала продавцом-консультантом в магазине, похитили кошелек. Внутри лежали четыре тысячи рублей наличными, золотые серьги, а также банковская карта, поддерживающая функцию «Wi-Fi», предназначенную, в том числе, для получения заработной платы потерпевшей.

Злоумышленница забрала чужой кошелек со стеллажа, вышли из магазина и села в машину к своему подельнику. Женщина предложила снять с карты деньги, пока ее не заблокировала хозяйка.

В течение дня они в магазинах Бежецка совместно приобретали товар, расплачиваясь похищенной банковской картой. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Также мужчина продал украденные золотые сережки за 700 рублей.

- Совершение преступлений полностью доказано как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В итоге суд назначил женщине два с половиной года условного лишения свободы, а ее подельнику два года лишения свободы условно со штрафом в размере пяти тысяч рублей.