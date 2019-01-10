2019-01-10T09:41:51+03:00
Недвижимость

Часть Заволжья и центр Твери остались без холодной воды

Водоснабжение восстановят в обед
Виктория ЖУКОВА
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Ведутся ремонтные работыВедутся ремонтные работыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери сегодня, 10 января в двух районах проходят ремонтные работы на линии холодного водоснабжения. В связи с этим жители отдельных домов остались до обеда без «холодненькой».

В Заволжском районе на улице Горького меняют пожарный гидрант. Холодной воды не будет до 11:30 в дома №13, 15, 19 по улице Горького и №1, 20, 20а, 22, 24, 24а по набережной Афанасия Никитина.

В Центральном районе специалисты занимаются заменой запорной арматуры. Холодную воду отключили до 13:00 в некоторых домах по улицам Жигарева, Желябова, Салтыкова-Щедрина, площади Славы и на Смоленском переулке.

Подробности можно узнать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.

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